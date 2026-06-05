Ескалація deep strike: Україна розширила географію та відстань ударів по РФ

У травні Сили оборони України завдали далекобійних ударів по щонайменше 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики Російської Федерації. За даними Міноборони, ураження зафіксовано у понад 10 регіонах РФ, а максимальна дальність ударів сягнула близько 1700 кілометрів від кордону України.

У відомстві зазначають, що внаслідок атак було зупинено або суттєво обмежено роботу щонайменше 18 великих нафтопереробних заводів із загальною проєктною потужністю понад 110 мільйонів тонн нафти на рік.

Під ударами, зокрема, опинилися Туапсинський, Рязанський, Волгоградський, Саратовський, Пермський і Киришський НПЗ, а також нафтові термінали в Новоросійську та Тамані й низка нафтобаз і логістичних вузлів.

Окрім об’єктів нафтогалузі, українські сили уразили чотири підприємства військово-промислового та хімічного сектору РФ, серед яких «ВНИИР-Прогресс», «Ангстрем», «Метафракс Кемикалс» і Брянський хімічний завод.

Також, за інформацією Міноборони, було уражено 15 об’єктів Військово-морського флоту РФ, зокрема кораблі та портову інфраструктуру в Приморську, Каспійську та Новоросійську, а також елементи військової авіації, ППО, радіоелектронної розвідки та ракетний комплекс «Іскандер-М».

У відомстві підкреслюють, що удари по глибокому тилу РФ спрямовані на послаблення економічного потенціалу держави-агресора та обмеження її можливостей фінансувати війну.

Як повідомляло раніше ForUa, у Росії загострюється паливна криза після вдалих атак по НПЗ.