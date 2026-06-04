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Війна

Сили оборони України взяли Горлівку під вогневий контроль

Сили оборони України взяли Горлівку під вогневий контроль

Українські військові взяли Горлівку Донецької області під вогневий контроль. Про це повідомляє 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу, опублікувавши відповідний відеозапис.

– Оператори ББпС Спалах 28 бригади все більше завдають ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли – все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає, – йдеться у повідомленні.

У 28 ОМБр зазначили, що Горлівка розташована приблизно за 35-40 км від українських позицій. Зараз транспорт російських військ перебуває під регулярними ударами, хоча раніше відносно спокійно там катався.

– І ні, не завдяки новим middle-strike дронам і оптоволокну. Лише скіл пілотів, ваші донати та взаємодія між нашими підрозділами, – зазначають у 28 бригаді.

ForUA нагадує, нещодавно батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади провів операцію з ураження логістичних маршрутів російських військ на тимчасово окупованій Луганщині, завдавши ударів по техніці та складах боєприпасів.

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що українські військові нарощують тиск на логістику російської армії, масштабуючи удари середньої дальності по тилу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ГорлівкаДонеччинавійна в Україніагресія рфСили оборони України
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