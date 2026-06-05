Тривожний прогноз: планета наближається до точки неповернення

Міжнародна група дослідників заявляє про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними. Згідно з результатами дослідження, критичним може стати підвищення середньої глобальної температури на 2–4°C. Саме в цьому діапазоні процеси в екосистемах вічної мерзлоти можуть змінити свій характер і почати прискорювати глобальне потепління, повідомляє Phys.org.

Вічна мерзлота є одним із найбільших природних сховищ вуглецю на Землі та охоплює близько 15% території Північної півкулі. У її шарах протягом тисячоліть накопичувалися органічні речовини, які залишалися ізольованими від атмосфери.

Однак із підвищенням температури активізуються мікроорганізми, що розкладають органічний матеріал і вивільняють значні обсяги вуглекислого газу. Це може перетворити мерзлоту з поглинача вуглецю на його потужне джерело.

Одним із ключових регіонів дослідження стало Тибетське нагір’я, де містяться великі запаси вуглецю. За оцінками науковців, лише у верхньому десятиметровому шарі ґрунтів може бути до 47 млрд тонн вуглецю. При цьому температура в регіоні зростає приблизно у 2,5 раза швидше, ніж у середньому по планеті.

Дослідники також описують складну взаємодію процесів: з одного боку, потепління стимулює ріст рослин і поглинання CO₂, з іншого — прискорює розкладання органічних решток у ґрунті, що збільшує викиди парникових газів.

У ході експериментів із контрольованим підвищенням температури вчені намагалися визначити момент, коли природні викиди перевищать здатність екосистем компенсувати їх поглинання. Результати показали, що така межа може бути досягнута вже при глобальному потеплінні на рівні 2–4°C.

За оцінками авторів роботи, за нинішніх тенденцій середня температура на планеті може зрости приблизно на 2,6°C до кінця XXI століття, що наближає світ до потенційної кліматичної “точки неповернення”.

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