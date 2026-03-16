ВМС Індії посилюють заходи безпеки танкерів в Ормузькій протоці

Індійський флот посилює заходи безпеки для торгових суден, що проходять через Ормузьку протоку — ключовий маршрут для енергопостачання країни, повідомляє FOCUS Online.

Як зазначає The Economic Times, уже кілька днів індійські військові кораблі супроводжують вантажні судна, що прямують до індійських портів. Основна увага зосереджена на захисті танкерів із вантажами нафти та газу.

Журналісти з’ясували, що військовий корабель індійських ВМС біля узбережжя Оману здійснює постійне спостереження за торговими суднами. Крім того, індійські ВМС підтримують постійну присутність в Ормузькій протоці для забезпечення безпеки судноплавства.

Останнім часом особлива увага приділялася двом танкерам для перевезення скрапленого газу державної компанії Shipping Corporation of India — суднам "Shivalik" і "Nanda Devi". Обидва судна пройшли Ормузьку протоку під охороною ВМС і зараз безпечно прямують до Індії.

За даними онлайн-платформи Marine Insight, ця захисна місія є частиною "Операції Санкалп", яку індійський флот розпочав 19 червня 2019 року. Мета операції — забезпечення безпеки індійських суден у регіоні Перської затоки. З початку операції в Оманській та Перській затоках періодично задіювалися загалом 23 військові кораблі ВМС Індії.