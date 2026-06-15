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Суспiльство

Погода 15 червня: дощі, грози та шквали

Погода 15 червня: дощі, грози та шквали

В Україні сьогодні очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами. За прогнозом синоптиків, на більшій частині території країни буде мінлива хмарність. Пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західного та південно-західного напрямків, 7–12 м/с.

Найпрохолодніше буде у західних, північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині, де стовпчики термометрів покажуть +18...+23 градуси. На решті території повітря прогріється до +21...+26 градусів.

Особливу увагу варто звернути мешканцям сходу та південного сходу країни. У східних областях, на Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму вдень прогнозуються грози. В окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с.

У Києві та області також очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий короткочасний дощ, а місцями по області – грози. Вітер західний, 7–12 м/с.

У столиці температура повітря становитиме +20...+22 градуси, по Київській області – від +18 до +23 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогнозпогода в Києвіпогода 15 червня
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