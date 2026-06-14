Правоохоронці Франківська підозрюють громадянина Індії у зґвалтуванні дитини

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для громадянина Індії, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Відповідне рішення суд ухвалив 4 червня 2026 року.

За даними слідства, подія сталася в Івано-Франківську у березні 2023 року. Після повідомлення про підозру суд уже обирав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави підозрюваний порушив покладені на нього процесуальні обов’язки, перестав з’являтися до слідчих органів та залишив місце перебування. У зв’язку з цим його оголосили в міжнародний розшук.

У вересні 2025 року чоловіка затримали на території Сербія, а в червні 2026 року екстрадували до України.

Після повернення підозрюваного правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про повторне обрання запобіжного заходу. Серед ризиків слідство вказало можливість втечі, впливу на потерпілу та свідків, а також перешкоджання кримінальному провадженню.

Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та постановив тримати підозрюваного під вартою до 7 липня 2026 року без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.