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Зеленський: Україна розраховує на відкриття шести кластерів переговорів про вступ до ЄС

Зеленський: Україна розраховує на відкриття шести кластерів переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень мають стати результативними для України та всієї Європи, зокрема в питаннях європейської інтеграції, безпеки та підтримки у протистоянні російській агресії. Про це глава держави сказав у зверненні.

За словами президента, наступний тиждень буде насичений важливими дипломатичними подіями. Зокрема, Європейський Союз підтвердив готовність відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України до ЄС.

Зеленський наголосив, що Україна готова до відкриття всіх шести кластерів і розраховує на подальший прогрес у переговорах уже цього літа. Також він привітав Молдова, яка проходить євроінтеграційний шлях разом з Україною.

Президент подякував президентці Урсула фон дер Ляєн та голові Європейська рада Антоніу Кошта за підтримку України та просування євроінтеграційного процесу.

Окрему увагу глава держави приділив безпековим викликам з боку Росії. За його словами, Москва продовжує реалізовувати довгострокову антиєвропейську стратегію та нарощує військову присутність поблизу кордонів Європи.

Зеленський повідомив, що під час майбутніх міжнародних зустрічей, зокрема на саміті Група семи, саміті НАТО та засіданні Євроради, Україна порушуватиме питання нових санкцій проти Росії, посилення протиповітряної оборони та розширення військової допомоги.

Також президент відзначив результати роботи українських сил оборони та спецслужб. За його словами, протягом доби було завдано успішних ударів по військових і нафтових об'єктах на тимчасово окупованій території Криму, а також у російських регіонах.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир ЗеленськийУкраїна-ЄСвступ України до ЄС
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