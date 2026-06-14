Британія представить план оборонних інвестицій до саміту НАТО в Анкарі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сповістив генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що опублікує план урядових інвестицій в оборону до саміту союзу в Анкарі наступного місяця. Про це повідомив речник Даунінг-стріт, пише Reuters.

Зазначається, що під час телефонної розмови в суботу, 13 червня, Стармер і Рютте погодилися, що союзники повинні зміцнювати колективну оборону та швидше реагувати на спільні мінливі загрози.

Видання зауважує, що розмова відбулася на тлі того, як посилився політичний тиск на Стармера після відставки Джона Гілі з посади міністра оборони. Тоді Гілі звинуватив прем’єра у невиділенні ресурсів, необхідних для захисту Британії від зростаючих загроз.

– Прем’єр-міністр надав оновлену інформацію щодо плану інвестицій в оборону, підкресливши своє зобов’язання опублікувати його перед самітом НАТО в Анкарі. Генеральний секретар НАТО схвалив збільшення інвестицій Великої Британії в оборону як важливий внесок у союз та у протидію загрозам, з якими ми стикаємося, – йдеться у заяві речника.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7-8 липня. Британія мала представити свій оборонний інвестиційний план ще торік.

Стармер також вкотре повідомив про мету збільшити витрати на оборону до 3% ВВП у наступному парламенті та сказав, що національна безпека залишається головним пріоритетом уряду, навіть попри складні бюджетні рішення.

Раніше ForUA повідомляв, що новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс – колишній військовий, ветеран міжнародних операцій та чинний урядовець із питань безпеки.