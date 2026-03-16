Фонд «Надія», Валерій Дубіль та Анатолій Шкрібляк зустрілися з Героєм України Владиславом Стоцьким і передали допомогу його підрозділу

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду Валерієм Дубілем та партнером фонду Анатолієм Шкрібляком зустрілася з Героєм України Владиславом Стоцьким — військовослужбовцем Національної гвардії України з позивним «Вогонь».



Владислав Стоцький — старший лейтенант Національної гвардії України, командир 2-го взводу 8-ї роти 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж». Звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» він отримав за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Його історія стала відомою всій країні після боїв на Сіверському напрямку. Упродовж 68 діб — з липня по вересень 2024 року — Владислав Стоцький разом із сімома побратимами тримав оборону позиції «Пінчер» поблизу села Спірне на Донеччині. Українські бійці фактично опинилися в оточенні, однак змогли вистояти, прорвати кільце ворога та знищити десятки окупантів і шість одиниць ворожої бронетехніки. У тому бою один із захисників загинув.

Під час 392-ї місії на передову команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» передала побратимам Владислава Стоцького — бійцям 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України — потужні зарядні станції та системи супутникового зв’язку Starlink. Це обладнання допомагає підрозділам залишатися на зв’язку, координувати дії та забезпечувати автономну роботу на позиціях.

«Наше завдання — робити все можливе, щоб українські захисники мали необхідну техніку й ресурси для виконання бойових завдань. Ми й надалі будемо підтримувати наших воїнів і допомагати підрозділам, які щодня тримають оборону країни», — зазначив голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Валерій Дубіль.

Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.