У Києві вперше впав російський дрон «Ланцет» з ШІ: під підозрою запуск із Білорусі

У самому центрі столиці, поблизу Монумента Незалежності, було виявлено уламки нового російського баражуючого боєприпасу «Ланцет», оснащеного системою штучного інтелекту. Про це повідомляє профільне видання Defense Express.

Це перший зафіксований випадок появи дрона такого типу безпосередньо в Києві. Головна особливість цієї модифікації — здатність самостійно ідентифікувати та атакувати цілі без необхідності підтримки зв’язку з оператором на фінальному етапі польоту.

Ключові факти про інцидент

Місце падіння: Безпосередня близькість до Монумента Незалежності на Майдані.

Технологія: Використання ШІ для автономного пошуку цілей, що робить дрон стійкішим до засобів радіоелектронної боротьби.

Дистанція: Офіційна дальність польоту «Ланцета» становить близько 50 км, проте зафіксований рекорд складає 136 км.

Питання щодо точки запуску

Аналітики зазначають, що відстань від кордону з РФ до Києва перевищує 200 км, що значно виходить за межі навіть рекордних показників даного БпЛА. Водночас відстань від білоруського кордону до української столиці становить близько 90 км. Це дає підстави припускати, що запуск міг бути здійснений саме з території Білорусі.

Наразі фахівці вивчають уламки для детального аналізу систем наведення та походження компонентів нового «розумного» дрона.