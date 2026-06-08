Рейтинг ризику: список професій, які «не переживуть» ШІ

Питання вибору професії з урахуванням розвитку штучного інтелекту знову стало актуальним. Нове дослідження американських університетів показало, що навіть самі моделі ШІ по-різному оцінюють ризики автоматизації, однак щодо низки професій їхні висновки збігаються.

Згідно з результатами експерименту, кільком основним моделям ШІ запропонували оцінити майже 19 тисяч робочих завдань і визначити, наскільки вони можуть бути автоматизовані. Попри різні підходи, дослідники відзначають спільний висновок: найбільш вразливими є професії, пов’язані з рутинною офісною роботою, тоді як фізична праця наразі залишається менш автоматизованою.

До переліку спеціальностей із найвищим ризиком автоматизації увійшли оператори кол-центрів, копірайтери, бухгалтери первинної документації, перекладачі типових текстів, молодші юристи, рекрутери та junior-аналітики або фахівці з введення даних.

Зокрема, п’ять основних моделей ШІ — ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot і Grok — у своїх оцінках найчастіше відносили до зони високого ризику саме ці професії.

Так, за оцінками ChatGPT, найбільший ризик автоматизації мають оператори введення даних, молодші копірайтери, працівники служби підтримки першої лінії, транскрибатори аудіо та перекладачі типових текстів.

Модель Claude також відзначає підвищений ризик для кол-центрів, копірайтерів і молодших аналітиків, наголошуючи, що найскладніше автоматизувати роботу, яка потребує відповідальності, довіри та людської взаємодії.

Gemini додає до списку ризикових професій SEO-копірайтерів і коректорів, а також підкреслює, що найменш вразливими залишаються професії, пов’язані з фізичною присутністю та нестандартними рішеннями.

У свою чергу, Microsoft Copilot відносить до найбільш уразливих також банківських службовців, касирів і працівників складів, а Grok серед іншого називає ризиковими навіть junior-розробників програмного забезпечення.

Водночас моделі ШІ сходяться в тому, що найстійкішими до автоматизації залишаються професії, пов’язані з медициною, освітою, соціальною сферою та роботою, яка потребує емпатії, відповідальності й безпосередньої взаємодії з людьми.

Автори дослідження наголошують, що результати не є остаточним прогнозом, оскільки оцінки значно залежать від обраної моделі та методології. Водночас загальна тенденція свідчить: найбільший тиск ШІ чинитиме на рутинні офісні професії, які раніше вважалися стабільними кар’єрними напрямами.

Як повідомляло раніше ForUa, 69% українців не бояться, що через ШІ можуть втратити роботу.