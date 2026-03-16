Мир чи території: соціологи з’ясували, на які компроміси готові українці заради ЄС та безпеки

Більшість громадян України готові взяти участь у потенційному референдумі стосовно мирної угоди з Росією. Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 1–8 березня, понад 60% респондентів висловили готовність долучитися до голосування.

Сила формулювання: як "пакування" впливає на вибір

Дослідження показало, що підтримка мирних ініціатив критично залежить від того, як саме сформульоване запитання. Соціологи використали експериментальну модель, де складні поступки поєднувалися з очевидними перевагами.

Респондентам запропонували відповісти на питання про підтримку угоди з США та Європою, яка передбачає:

Вступ України до ЄС у 2027 році.

Надійні гарантії безпеки.

План економічної відбудови.

Територіальні компроміси.

За таких умов 61% усіх опитаних відповіли б "так". Якщо ж враховувати лише тих, хто точно планує прийти на дільниці, рівень підтримки зростає до 86%, тоді як проти виступають лише 14%.

Компроміси проти безпеки

Важливим висновком дослідження є те, що позитивні формулювання здатні змінити думку навіть скептично налаштованих громадян. Зокрема, серед українців, які виступають категорично проти обміну територій Донбасу на гарантії безпеки, 54% готові проголосувати "за", якщо питання буде "запаковане" у ширший контекст євроінтеграції та відновлення. Лише 14% у цій групі зберегли б категоричну позицію "проти".

Питання легітимності та ризики

Соціологи КМІС застерігають від можливих маніпуляцій та підкреслюють важливість високої явки. Згідно із законодавством України, для визнання результатів референдуму необхідна явка понад 50%.

"Навіть якщо ця норма буде формально виконана, низька явка (наприклад, 52%) може поставити під сумнів сприйняття результатів як населенням, так і міжнародними партнерами", — зазначають в інституті.

Про дослідження

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів.

Вибірка: 1003 респонденти (18 років і старше), що проживають на підконтрольних територіях України.

Похибка: для показників, близьких до 50%, вона становить не більше 4,1%.

Загальний висновок соціологів: українське суспільство демонструє запит на мир, проте диявол криється в деталях — конкретизація компромісів та акценти у запитанні залишаються вирішальними факторами для фінального результату.