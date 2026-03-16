Енергетична безпека під питанням: Єменські хусити погрожують перекрити шлях нафти до Європи

Єменський рух «Ансар Аллах» (хусити) заявив про намір заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку. За словами представників угруповання, такий крок спрямований на підтримку Ірану та може стати серйозним ударом по світовій стабільності.
Баб-ель-Мандебська протока є однією з найважливіших морських артерій планети. Вона сполучає Червоне море з Аденською затокою та є єдиним шляхом до Суецького каналу з півдня.
Чому це критично для світу
Через цей вузький прохід здійснюється значна частина глобального товарообігу:
Торгівля: через протоку проходить від 10% до 12% усієї світової торгівлі.
Енергоносії: це ключовий маршрут для транспортування нафти та природного газу між Азією та Європою.
Логістика: будь-яке обмеження навігації фактично розриває найкоротший шлях між Сходом та Заходом.
Наслідки можливої блокади
Якщо погрози будуть реалізовані, міжнародні перевізники будуть змушені спрямовувати судна в обхід Африки через мис Доброї Надії. Це призведе до:
Затримки поставок: час доставки товарів збільшиться на 10–20 днів.
Зростання цін: зміна маршруту значно здорожчить логістику, що неминуче вплине на вартість енергоносіїв та споживчих товарів.
Економічного тиску: блокування артерії створить додаткове навантаження на світову економіку, яка вже перебуває під тиском геополітичної нестабільності.
Наразі міжнародна спільнота уважно стежить за ситуацією, оскільки безпека мореплавства в цьому регіоні є пріоритетом для глобальної енергетичної безпеки.Автор: Тетяна Андрійко