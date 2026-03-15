﻿
Полiтика

Американський президент висловив здивування через позицію Зеленського щодо миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований позицією президента України Володимира Зеленського щодо можливості укладення мирної угоди. За його словами, домовитися з українським лідером нібито складніше, ніж із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Трамп сказав під час телефонного інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами американського президента, він не очікував, що Зеленський не погоджується на мирну домовленість. Водночас Трамп стверджує, що Путін нібито готовий до укладення угоди.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди… Із Зеленським набагато складніше домовитися", – заявив Трамп.

Також він заявив, що санкції проти російської нафти, які були запроваджені у 2022 році, та послаблені на тлі різкого зростання світових цін на нафту, будуть поновлені після завершення кризи на Близькому Сході.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мирна угодаВолодимир ЗеленськийТрамп Дональдросійсько-українська війна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

