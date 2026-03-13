Кая Каллас заявила, що США хочуть розділити Європу

Сполучені Штати прагнуть розділити Європу та “не люблять” Європейський Союз. Про це заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Financial Times.

— Насправді важливо, щоб усі розуміли: США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз, — зазначила вона.

За словами Каллас, підхід США до ЄС нагадує тактику, яку використовують противники Євросоюзу.

Тож країнам ЄС не варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом окремо, натомість Європа повинна діяти разом.

— Ми маємо рівні сили, коли ми разом, — зазначила вона.

Водночас Каллас визнала, що у сфері оборони Європа досі значною мірою залежить від США. Країни ЄС змушені купувати американське озброєння, оскільки Європа поки не має достатніх оборонних потужностей. Тож важливо інвестувати у власну оборонну промисловість.

Раніше стало відомо, що деякі американські системи протиповітряної оборони були переміщені з Європи на Близький Схід на тлі війни проти Ірану.

Як заявив командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, частину засобів ППО перекинули для захисту союзників у Східному Середземномор’ї.