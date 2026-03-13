Кая Каллас заявила, що США хочуть розділити Європу

Кая Каллас заявила, що США хочуть розділити Європу

Сполучені Штати прагнуть розділити Європу та “не люблять” Європейський Союз. Про це заявила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Financial Times.

— Насправді важливо, щоб усі розуміли: США чітко дали зрозуміти, що вони хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз, — зазначила вона.

За словами Каллас, підхід США до ЄС нагадує тактику, яку використовують противники Євросоюзу.

Тож країнам ЄС не варто вести переговори з президентом США Дональдом Трампом окремо, натомість Європа повинна діяти разом.

— Ми маємо рівні сили, коли ми разом, — зазначила вона.

Водночас Каллас визнала, що у сфері оборони Європа досі значною мірою залежить від США. Країни ЄС змушені купувати американське озброєння, оскільки Європа поки не має достатніх оборонних потужностей. Тож важливо інвестувати у власну оборонну промисловість.

Раніше стало відомо, що деякі американські системи протиповітряної оборони були переміщені з Європи на Близький Схід на тлі війни проти Ірану.

Як заявив командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич,  частину засобів ППО перекинули для захисту союзників у Східному Середземномор’ї.

 Автор: Сергій Ваха

