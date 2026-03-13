Шість країн Близького Сходу просять допомоги українських експертів ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на п’ятницю, 13 березня, шість країн звернулися із запитом на допомогу українських експертів у сфері протиповітряної оборони. Окремий запит надійшов від Йорданії.

За його словами, українські військові та секретар РНБО Рустем Умєров повернуться наприкінці тижня з поїздки до країн Близького Сходу, після чого буде представлено повний звіт. Наразі експерти вже працюють у трьох країнах регіону.

Зеленський наголосив, що навіть за наявности десятків чи сотень дронів-перехоплювачів у США та країнах Близького Сходу, вони не можуть ефективно діяти без українських пілотів, військових і спеціального програмного забезпечення. Саме українські фахівці мають унікальний досвід системного захисту ППО, зокрема у застосуванні малої протиповітряної оборони.

Раніше, 10 березня, Зеленський повідомив, що Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану. 11 березня стало відомо, що він перебуває з візитом в ОАЕ та планує відвідати ще кілька держав.