Шість країн Близького Сходу просять допомоги українських експертів ППО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на п’ятницю, 13 березня, шість країн звернулися із запитом на допомогу українських експертів у сфері протиповітряної оборони. Окремий запит надійшов від Йорданії.

За його словами, українські військові та секретар РНБО Рустем Умєров повернуться наприкінці тижня з поїздки до країн Близького Сходу, після чого буде представлено повний звіт. Наразі експерти вже працюють у трьох країнах регіону.

Зеленський наголосив, що навіть за наявности десятків чи сотень дронів-перехоплювачів у США та країнах Близького Сходу, вони не можуть ефективно діяти без українських пілотів, військових і спеціального програмного забезпечення. Саме українські фахівці мають унікальний досвід системного захисту ППО, зокрема у застосуванні малої протиповітряної оборони.

Раніше, 10 березня, Зеленський повідомив, що Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану. 11 березня стало відомо, що він перебуває з візитом в ОАЕ та планує відвідати ще кілька держав.

 Автор: Богдан Моримух

ппоВолодимир ЗеленськийдрониУмєровБлизький Схід
Читайте також

Сирський заявив про технологічний перелом у війні
Війна 13.03.2026 11:12:56
Сирський заявив про технологічний перелом у війні
Читати
Скандал у мережі: бої за Гостомель рашисти перетворили на цинічну гру
Суспiльство 13.03.2026 10:53:10
Скандал у мережі: бої за Гостомель рашисти перетворили на цинічну гру
Читати
Брекети для дорослих: чому вирівнювати зуби ніколи не пізно
Столиця 13.03.2026 10:22:10
Брекети для дорослих: чому вирівнювати зуби ніколи не пізно
Читати

Популярнi статтi