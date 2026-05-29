Виробника дронів і посадовця ДПСУ підозрюють у корупційній схемі на 1 млн доларів

Антикорупційні органи викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії-виробника безпілотників у вимаганні неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у тендері на постачання БпЛА для потреб підрозділів.

За даними слідства, інформують у НАБУ і САП, посадовець ДПСУ заздалегідь організував тендерні умови так, щоб перемогу здобула пов’язана з його спільником компанія. Йшлося про закупівлю безпілотних авіаційних комплексів для прикордонних підрозділів.

Втім, у процедуру торгів втрутився інший учасник, який запропонував постачання 270 комплексів за 825 млн грн, а згодом знизив ціну до 760 млн грн. Саме ця пропозиція в підсумку і виявилася переможною.

Після провалу попередніх домовленостей фігуранти, за версією слідства, вирішили отримати незаконну вигоду іншим шляхом. Власник компанії у змові з посадовцем почав вимагати у переможця закупівлі 1 млн доларів США — як «винагороду» за безперешкодне укладення та виконання контракту.

За матеріалами справи, цю суму планували розподілити між учасниками схеми. Також організували телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб переконати співрозмовника, що вимоги узгоджені з керівництвом відомства.

Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а підприємцю — пособництво у вчиненні злочину. Слідство триває.

У Державній прикордонній службі України заявили про співпрацю зі слідчими органами та наголосили, що зацікавлені в об’єктивному розслідуванні. Там підкреслили, що в умовах війни забезпечення підрозділів є критично важливим, а зловживання у цій сфері є неприпустимими.