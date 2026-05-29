РФ атакувала турецьке судно

Російські окупанти вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямував до Туреччини з Одеської області.

"Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту", - повідомляє ВМС.



Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.



РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна.

Фото: ВМС.