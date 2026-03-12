У Харкові протягом трьох днів рятували понад 900 кажанів із балкона багатоповерхівки

У Харкові під час ремонту балкона в одній із багатоповерхівок фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих врятували велику колонію кажанів. Понад 900 особин рудої вечірниці — виду, занесеного до Червоної книги України, зимували під обшивкою балкона.

За словами спеціалістів, тварини кілька років поспіль проводили зиму в конструкції балкона однієї з квартир. Вони майже не турбували власницю житла, хоча вона іноді чула їхній рух.

Ситуація змінилася в лютому, коли кажани почали потрапляти всередину балкона, а сама обшивка почала руйнуватися. Господарка квартири звернулася до фахівців центру і домовилася проводити ремонт під їхнім контролем.

Експерти пояснюють, що під час таких робіт важливо, щоб спеціалісти були присутні на місці. Це дозволяє уникнути травмування тварин і правильно їх транспортувати.

Під час демонтажу конструкції з’ясувалося, що під обшивкою ховається велика колонія рудих вечірниць. Через це рятувальникам довелося діяти швидко, щоб обережно дістати всіх тварин.

Протягом трьох днів фахівці працювали у кілька змін. Вони перевіряли стан кажанів, поїли їх водою та надавали допомогу виснаженим тваринам.

Загалом вдалося врятувати понад 900 кажанів. У центрі зазначили, що більшість із них перебуває у задовільному стані. Для тварин створили умови, щоб вони могли безпечно завершити зимівлю, а тих, хто ослаблений, додатково підгодовують.

Фахівці також відзначили відповідальну позицію власниці квартири. Завдяки її рішенню проводити ремонт у співпраці з центром вдалося зберегти життя великій кількості червонокнижних кажанів.