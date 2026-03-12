Скандал із інкасаторськими машинами: Угорщина вирішила не віддавати цінності з інкасаторських авто

Угорщина передасть Україні інкасаторські автомобілі, які раніше опинилися на її території, однак без готівки та золота, що перевозилися всередині. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела.

За інформацією видання, передача транспортних засобів має відбутися у четвер вранці. Водночас поки що невідомо, у якому стані перебувають автомобілі — зокрема, чи були пошкоджені сейфи, у яких перевозилися цінності.

Гроші та золото Угорщина повертати не планує. Причиною став новий закон, який угорська влада терміново ухвалила цього тижня. Документ створює юридичну основу для конфіскації коштів і цінностей, що потрапили до розпорядження спецслужб після пограбування інкасаторських машин.

Джерела зазначають, що саме на підставі цього закону угорська сторона вирішила залишити гроші та золото у своїй юрисдикції, попри передачу самих автомобілів Україні.