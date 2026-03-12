Перша публічна заява: верховний лідер Ірану обіцяє не відкривати Ормузьку протоку

Іранський верховний лідер Моджтаба Хаменеї оголосив, що Ормузька протока залишатиметься закритою як “інструмент тиску”.

У своєму першому зверненні після призначення на посаду Моджтаба Хаменеї наголосив, що критично важлива Ормузька протока залишатиметься закритою для міжнародного судноплавства, інформує CNN. За його словами, сусіди Ірану стають мішенню через наявність американських військових баз. Водночас верховний лідер не з’являвся на публіці з моменту призначення.

Раніше ізраїльські служби безпеки повідомляли, що Моджтаба Хаменеї, син ліквідованого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, зазнав поранення внаслідок авіаудару. Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки підтвердило поранення нового верховного лідера. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що Моджтаба Хаменеї почувається добре, хоча точна дата його першої публічної промови невідома.

За даними ЗМІ, Пентагон оцінив витрати перших шести днів війни США проти Ірану у 11,3 млрд доларів. Перші 100 годин обійшлися приблизно в 3,7 млрд доларів, або 891,4 млн доларів на день, за оцінками аналітичного центру “Центр стратегічних та міжнародних досліджень”.

Попри атаки США та Ізраїлю, керівництво Ірану наразі залишається стабільним і не перебуває під загрозою краху. Розвідувальні звіти свідчать про згуртованість режиму і стійкість його керівництва після вбивства аятоли Алі Хаменеї. Ізраїльські офіційні особи також визнали, що немає впевненості, що війна призведе до падіння режиму, хоча ситуація в регіонах Ірану залишається динамічною.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність завершити конфлікт, але визнав, що це може бути складно, якщо іранські лідери залишатимуться на посадах. Раніше, 2 березня, іранське військове керівництво оголосило про повне закриття Ормузької протоки та попередило, що будь-яке судно, яке спробує пройти через маршрут, буде атаковане.