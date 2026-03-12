Зміцнення енергетичної незалежності: Україна та Румунія побудують нові лінії електропостачання

Президент Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан провели спільну пресконференцію, на якій оголосили про стратегічні кроки у зміцненні енергетичної незалежності.

Зеленський заявив, що Україна та Румунія разом побудують дві нові лінії електропередачі. Ці об'єкти мають критичне значення для стабілізації української енергосистеми, зокрема Чернівецької області, яка потерпає від атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Окрім цього, сторони обговорили перспективу транспортування американського скрапленого газу (LNG) територією Румунії до України.

За результатами зустрічі було підписано низку угод, що стосуються не лише енергетики, а й оборонного виробництва та поглиблення загального стратегічного партнерства.