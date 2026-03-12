Історичний рекорд: у Києві проведуть найбільший день донації крові

В Українському домі готуються до рекордної події: організація ДонорUA проведе найбільший день донації за весь час своєї діяльності. Захід покликаний закріпити ідею того, що добровільна здача крові — це не разовий подвиг, а звичайна норма для відповідального суспільства.
Донорство як база, а не виняток
Представники організації наголошують: без регулярних донацій неможлива повноцінна робота лікарень, проведення складних операцій та лікування онкохворих. Мета заходу — перетворити донорство на постійну звичку кожного українця.
«Ми хочемо, щоб кожен пацієнт вчасно отримував якісну кров. Без розвиненої культури безоплатного, добровільного та регулярного донорства — це лише мрія. Вся наша діяльність спрямована на її формування», — зазначила СЕО та співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.
Що чекає на учасників
Символом події стане пазл із групами крові. Кожен, хто долучиться до здачі, отримає персональний елемент зі своєю групою крові — знак особистого внеску, який можна залишити собі на згадку.
Програма заходу включає:
-
Визначення групи крові: для тих, хто її не знає, на локації проведуть швидке та безкоштовне тестування.
-
Медичний супровід: професійна бригада лікарів забезпечить комфортний та безпечний процес.
-
Інтерактиви: тематична виставка, зони відпочинку та спілкування.
-
Музичний супровід: атмосферу створюватиме діджей Savethetuna.
Як долучитися
Подія відкрита для всіх охочих, які не мають медичних протипоказань до донорства.
-
Коли: 14 березня, з 10:00 до 16:00.
-
Де: вул. Хрещатик, 2, Національний центр «Український дім», 5 поверх, «Зала презентацій».
-
Реєстрація: обов’язкова за
. посиланням