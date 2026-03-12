Історичний рекорд: у Києві проведуть найбільший день донації крові

В Українському домі готуються до рекордної події: організація ДонорUA проведе найбільший день донації за весь час своєї діяльності. Захід покликаний закріпити ідею того, що добровільна здача крові — це не разовий подвиг, а звичайна норма для відповідального суспільства.

Донорство як база, а не виняток

Представники організації наголошують: без регулярних донацій неможлива повноцінна робота лікарень, проведення складних операцій та лікування онкохворих. Мета заходу — перетворити донорство на постійну звичку кожного українця.

«Ми хочемо, щоб кожен пацієнт вчасно отримував якісну кров. Без розвиненої культури безоплатного, добровільного та регулярного донорства — це лише мрія. Вся наша діяльність спрямована на її формування», — зазначила СЕО та співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.

Що чекає на учасників

Символом події стане пазл із групами крові. Кожен, хто долучиться до здачі, отримає персональний елемент зі своєю групою крові — знак особистого внеску, який можна залишити собі на згадку.

Програма заходу включає:

Визначення групи крові: для тих, хто її не знає, на локації проведуть швидке та безкоштовне тестування.

Медичний супровід: професійна бригада лікарів забезпечить комфортний та безпечний процес.

Інтерактиви: тематична виставка, зони відпочинку та спілкування.

Музичний супровід: атмосферу створюватиме діджей Savethetuna.

Як долучитися

Подія відкрита для всіх охочих, які не мають медичних протипоказань до донорства.