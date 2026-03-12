﻿
Суспiльство

Посадовець Чернівецького ТЦК обіцяв зняти військовозобов’язаних з розшуку за $2 тисячі

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції затримали заступника начальника одного з відділів Чернівецького РТЦК та СП, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в четвер відомство інформує, що посадовець пропонував військовозобов’язаним зняти їх розшуку за $2 тис.

За інформацією ДБР, у січні 2026 року до фігуранта звернувся знайомий, який хотів отримати консультацію про законні підстави зняття з розшуку.

"Натомість отримав пропозицію допомоги із розв’язанням питання за винагороду. Військовий запевняв, що може посприяти, аби конкретних осіб виключили з переліку розшукуваних", - зазначається в повідомленні.

24 лютого 2026 року правоохоронці затримали посадовця під час одержання $4 тис. за двох військовозобов’язаних, яким він обіцяв допомогти уникнути мобілізації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

хабаркорупціяполіціядбрТЦКухилянти
