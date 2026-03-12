ВМС США зосереджені на атаках по Ірану, тому не готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

Військово-морські сили США наразі не готові супроводжувати нафтові танкери через Ормузьку протоку, заявив міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв’ю CNBC 12 березня. За його словами, може знадобитися ще кілька тижнів, перш ніж ВМС США зможуть виконувати цю задачу.

«Це станеться відносно скоро, але не зараз. Усі наші військові ресурси зараз зосереджені на знищенні наступальних можливостей Ірану та виробничої промисловості, яка їх забезпечує», – зазначив Райт. Він додав, що ВМС США ймовірно зможуть супроводжувати танкери до кінця березня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що американські військові можуть залучатися для супроводу суден через Ормузьку протоку.

11 березня новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї оприлюднив перше публічне звернення після обрання Радою експертів. Він наголосив, що Ормузька протока має залишатися закритою як «інструмент тиску» і пообіцяв, що іранські військові завдаватимуть удари лише по американських базах у регіоні. Хаменеї також заявив, що усі бази США у регіоні мають бути негайно закриті, інакше вони стануть цілями атак.

Тим часом США та Ізраїль з 28 лютого завдають ударів по Ірану, у відповідь Тегеран атакує американські та ізраїльські військові об’єкти, а також щонайменше шість суден у Перській затоці. Практично повне перекриття Ормузької протоки призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в регіоні та зростання цін на енергоносії. Вранці 12 березня ціна нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель.