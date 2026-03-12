В Україні створюють власний «Залізний купол»: система буде в рази масштабнішою за ізраїльську

Україна розробляє власну комплексну систему протиповітряної оборони, яка за своїми масштабами та функціоналом значно перевищить відомий ізраїльський «Залізний купол». Про це повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Єлізаров.

За словами представника ПС, український аналог створюється з урахуванням унікального досвіду відбиття масованих атак у найбільшій війні сучасності.

Чотири компоненти захисту

Майбутня система буде ешелонованою та складатиметься з чотирьох основних рівнів:

Захист від балістики: перехоплення ракет типу «Іскандер-М» та «Кинджал». Протидія крилатим ракетам: знищення цілей, що маневрують на різних висотах. Антидронова мережа: спеціалізовані засоби для боротьби з масовими атаками БпЛА типу «Shahed». Тактична ППО: прикриття військ безпосередньо на лінії фронту та об’єктів критичної інфраструктури.

Чому це складніше за «Залізний купол»?

Єлізаров наголосив, що ізраїльська система розрахована на перехоплення переважно кустарних ракет малої дальності. Натомість українська мережа ППО має закривати територію, що у десятки разів більша за площу Ізраїлю, та працювати проти всього спектра сучасного російського озброєння — від дешевих дронів до гіперзвукових ракет.

Наразі триває активна робота над інтеграцією різних західних систем (Patriot, IRIS-T, NASAMS) з українськими розробками в єдину цифрову мережу управління. Це дозволить автоматично визначати найбільш ефективний засіб для знищення конкретної цілі в режимі реального часу.