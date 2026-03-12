Європа готується до великої війни: НАТО стягує війська до кордонів росії

НАТО розпочало масштабні військові навчання поблизу кордонів росії — у маневрах беруть участь одразу 14 країн Альянсу. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

За даними журналістів, навчання проходять на східному фланзі НАТО та мають на меті відпрацювання сценаріїв швидкого реагування на можливу агресію росії. У тренуваннях задіяні тисячі військових, бронетехніка, авіація та системи протиповітряної оборони.

Маневри проводяться на тлі різкого загострення безпекової ситуації у Європі та триваючої війни росії проти України. Учасники навчань відпрацьовують спільні дії союзників у разі масштабного конфлікту з рф.

У НАТО наголошують, що подібні тренування мають оборонний характер і покликані підвищити готовність сил Альянсу до можливих загроз.

За інформацією BILD, навчання є частиною ширшої стратегії зміцнення східного флангу НАТО та демонстрації готовності Альянсу захищати своїх союзників.

Як зазначають експерти, масштаб і кількість країн-учасниць свідчать про серйозне посилення військової координації в Європі на тлі зростання напруженості з росією.