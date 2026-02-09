Україна розпочинає експорт зброї до Європи

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок експорту українських дронів та запуск виробничих ліній у країнах Європи вже у 2026 році.

За словами президента, протягом року запрацюють десять експортних і виробничих центрів у країнах Балтії та Північної Європи. Перший запуск виробництва українських безпілотників відбудеться вже у середині лютого 2026 року в Німеччині, де буде створена повноцінна виробнича лінія. Зеленський повідомив, що особисто прийме перший виготовлений дрон.

Виробничі лінії українських дронів вже функціонують у Великій Британії. Усі ці проєкти базуються на українських технологіях і розробках.

«Сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах», – наголосив Зеленський.

Як повідомляло раніше ForUa, Київ має конкретний перелік дронів, які цікавлять Варшаву, і прагне отримати авіацію.