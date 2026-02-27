Україна розширює використання дронів-перехоплювачів, – The Economist

Україна готується до більш складних викликів у сфері протидії дронам, чисельність і можливості яких зростають експоненційно.

Про це повідомляє The Economist.

Журналісти видання відвідали секретний полігон, де українські добровольці опановують базові навички збиття ворожих безпілотників. Підрозділ неповного робочого дня об’єднує людей із різних професій: дизайнерів, акторів, юристів та навіть невролога. Вони відчувають особисту відповідальність за захист рідних домівок.

"Ми готуємося тоді, коли можемо. Не знаємо, яким буде завтрашній день", — сказала новобранець Олександра Азаркіна, колишня заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Основним викликом для оборони України залишаються модернізовані іранські дрони "Шахед", які Росія використовує як точну і дешеву альтернативу ракетам. Разом із безпілотниками-приманками "Гербера" вони складають основу ударної кампанії проти економіки та енергосистем України. Спершу українські сили стикалися з труднощами у пошуку ефективних контрзаходів, але зараз дрони-перехоплювачі стають економічно доцільним інструментом захисту.

Добровольці тестують перехоплювач Skyfall P1-SUN, який поєднує властивості квадрокоптера та міні-ракети. Після визначення цілі пілот запускає його вертикально, потім нахиляє на 90 градусів для перехоплення дрона-цілі. Skyfall P1-SUN розвиває швидкість до 350 км/год, достатню для перехоплення російських безпілотників з гвинтовим приводом.

Більш досконалі моделі, такі як американський Merops, працюють напівавтономно — достатньо спрямувати їх у зону видимості, і вони автоматично активуються. Українські екіпажі високо оцінюють ці системи, незважаючи на складнощі з масштабуванням.

Найпопулярнішим серед місцевих розробок наразі є дрон-перехоплювач Sting. Його вартість близько 2 тис. доларів, що робить його значно дешевшим за аналогічні іноземні моделі.

"Є мало сенсу збивати 100% дронів, якщо вартість перехоплювача перевищує ціну цілі", — підкреслює підполковник Павло Верховод, командир зенітно-ракетного дивізіону 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Українські командири зазначають, що гра "в хованки" з російськими дронами підвищує спроможності їхніх сил, які перевершують більшість західних армій. Росіяни постійно змінюють дрони та тактику: після того як Merops почали атакувати знизу, "Шахеди" почали літати на нижчій висоті та виконувати маневри кожні кілька хвилин, щоб обманути алгоритми.

Аналіз збитих дронів показав, що російські безпілотники використовували українські мобільні мережі, Wi-Fi та інерційні системи для навігації та перемикання між вузлами у разі глушіння сигналу. Україні вдалося частково нейтралізувати ці можливості, і спроби Росії перейти на Starlink можуть бути відповіддю на це.

У січні, через рік після початку застосування дронів-перехоплювачів, Україна знищила рекордні 1 704 "Шахеди", половину від усіх запущених. Частина була збита дорожчими комбінаціями винищувачів, гелокоптерів і ракет.

Як пояснив Артем Бєлєнков, начальник штабу 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем, його бригаді вдалося автоматизувати процеси: швидко виявляти недоліки, створювати нові прототипи, тестувати і масштабувати їх.

Міністерство оборони України на чолі з Михайло Федоров прагне поширити цю модель на всі підрозділи Збройних сил.

Експерти попереджають, що Росія не стоятиме на місці. Українські сили вже зустріли перші експериментальні реактивні дрони зі швидкістю 400–500 км/год і невеликі зграї безпілотників, що вимагатиме нових методів протидії.

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук відзначає, що потужність дронів зростає геометрично: "Щороку дрони стають меншими за розмір і дешевшими, але подвоюють свій радіус дії".

В майбутньому дрони типу "Шахед" можуть перетворитися на платформи для запуску менших безпілотників у міські зони. Уже зараз Росія застосовує їх для запуску FPV-дронів біля фронту. На думку Гончарука, відповіддю можуть стати автоматично запускаючіся стіни дронів-перехоплювачів, які виявлятимуть і нейтралізуватимуть ворожі платформи. "Це може звучати як наукова фантастика, але ми готуємося до цього", — зазначив він.

Росія почала застосовувати нові типи дронів на оптоволокні, які становлять серйозну загрозу для великих міст, зокрема Харкова, оскільки їх складніше виявити та придушити засобами радіоелектронної боротьби.