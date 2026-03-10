Черговий удар по Дніпру: постраждали люди, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Вночі Дніпро зазнало чергової дронової атаки РФ. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок вибухів постраждали 10 людей, серед яких 12-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. «Росіяни атакують Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку», — повідомив Ганжа.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в місті пошкоджено щонайменше 8 багатоповерхівок, в будинках потрощено кількасот вікон. На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих.

Серед постраждалих: 29-річна жінка — госпіталізована, стан середньої тяжкості; 60-річний чоловік — допомога надана на місці; 12-річний хлопчик — медична допомога надається; ще шістеро також отримують допомогу.

