﻿
Війна

Черговий удар по Дніпру: постраждали люди, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Черговий удар по Дніпру: постраждали люди, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Вночі Дніпро зазнало чергової дронової атаки РФ. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок вибухів постраждали 10 людей, серед яких 12-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. «Росіяни атакують Дніпро. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку», — повідомив Ганжа.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в місті пошкоджено щонайменше 8 багатоповерхівок, в будинках потрощено кількасот вікон. На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих.

Серед постраждалих: 29-річна жінка — госпіталізована, стан середньої тяжкості;  60-річний чоловік — допомога надана на місці; 12-річний хлопчик — медична допомога надається; ще шістеро також отримують допомогу.

Як повідомляло раніше ForUa, нове покоління російських дронів загрожує українській обороні.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДніпропораненібагатоповерхівкиФілатоватака на Дніпро
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Перемога майже досягнута, війна з Іраном може закінчитися за один день, - Трамп
Головне 10.03.2026 07:52:03
Перемога майже досягнута, війна з Іраном може закінчитися за один день, - Трамп
Читати
Трамп розповів деталі розмови з Путіним
Головне 10.03.2026 07:16:47
Трамп розповів деталі розмови з Путіним
Читати
Погода 10 березня: до +15° і без опадів
Суспiльство 10.03.2026 06:24:07
Погода 10 березня: до +15° і без опадів
Читати

Популярнi статтi