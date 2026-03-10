Після стрибка нафта обвалилася на 24 долари за барель

9 березня світові ринки нафти зазнали раптового обвалу цін. Вранці Brent торгувалася на рівні 110 доларів за барель, що стало найвищим показником з початку російсько-української війни у 2022 році. Вже ввечері ціна впала до близько 86 доларів за барель. Попередньо, під час ранкових торгів Brent навіть піднімалася до 119 доларів за барель, але різке падіння відбулося протягом дня. Станом на вечір ціна стабілізувалася близько 89 доларів за барель.

Аналітики підкреслюють, що ритмічні коливання цін на нафту зараз посилюються політичними і геополітичними ризиками, зокрема через конфлікт на Близькому Сході та нестабільність у ключових нафтовидобувних регіонах.

Варто заувадити, що напередодні Трамп заявив, що має план вирішення проблеми зростання цін на нафту, спричиненої війною з Іраном. Однак деталей щодо цього плану він не розкрив: «У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені», – сказав він.

Обвал цін вже відбився на нафтових біржах і страховому ринку, а також вплине на світові енергетичні компанії та споживачів. Експерти прогнозують, що ціни будуть залишатися волатильними протягом найближчих днів, оскільки нестабільність в регіоні та потенційні обмеження постачання можуть знову спричинити стрибок цін.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою.