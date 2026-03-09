﻿
Головне

Ціни на нафту перевищили 100 доларів через ескалацію на Близькому Сході

Ціни на нафту перевищили 100 доларів через ескалацію на Близькому Сході

Ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила різкі коливання на світових фінансових ринках. На тлі бойових дій в Ірані ціни на нафту перевищили позначку у 100 доларів за барель уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повідомляє CNN.

Інвестори побоюються, що воєнний конфлікт може призвести до тривалих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. На цьому тлі ф’ючерси на американську нафту зросли на 14,7%. Водночас ф’ючерси на еталонну нафту Brent crude oil піднялися на 12,63% і досягли 104 доларів за барель.

Паралельно зі зростанням цін на нафту посилився тиск на фондові ринки. Ф’ючерси на Dow Jones Industrial Average знизилися на 851,6 пункту, що становить близько 2%. Також знизилися ф’ючерси на S&P 500 та NASDAQ Composite — на 1,73% і 1,65% відповідно. Аналітики зазначають, що потрясіння на енергетичному ринку можуть посилити інфляційний тиск у США.

Ситуація на нафтовому ринку вже вплинула на вартість пального. За даними American Automobile Association, після перших ударів по Ірану 28 лютого середня ціна бензину у США в неділю досягла 3,45 долара за галон. Це приблизно на 16% більше, ніж тижнем раніше.

В адміністрації президента Дональд Трамп намагалися заспокоїти ринки. У неділю представники влади заявили, що військова операція проти Ірану, яку проводять США разом з Ізраїлем, не повинна спричинити довгострокових проблем із постачанням палива.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

нафтаціни на нафтувійна в Іраніподорожчання нафти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зміна політики: Європа шукає способи залишити українських біженців назавжди - соціолог
Суспiльство 09.03.2026 12:13:03
Зміна політики: Європа шукає способи залишити українських біженців назавжди - соціолог
Читати
Цього місця низку музеїв Києва можна відвідати безкоштовно
Столиця 09.03.2026 11:53:39
Цього місця низку музеїв Києва можна відвідати безкоштовно
Читати
Полк «Скеля» звільнив центр Куп'янська та стратегічний машинобудівний завод
Війна 09.03.2026 11:11:10
Полк «Скеля» звільнив центр Куп'янська та стратегічний машинобудівний завод
Читати

Популярнi статтi