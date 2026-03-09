Ціни на нафту перевищили 100 доларів через ескалацію на Близькому Сході

Ескалація конфлікту на Близькому Сході спричинила різкі коливання на світових фінансових ринках. На тлі бойових дій в Ірані ціни на нафту перевищили позначку у 100 доларів за барель уперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, повідомляє CNN.

Інвестори побоюються, що воєнний конфлікт може призвести до тривалих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу. На цьому тлі ф’ючерси на американську нафту зросли на 14,7%. Водночас ф’ючерси на еталонну нафту Brent crude oil піднялися на 12,63% і досягли 104 доларів за барель.

Паралельно зі зростанням цін на нафту посилився тиск на фондові ринки. Ф’ючерси на Dow Jones Industrial Average знизилися на 851,6 пункту, що становить близько 2%. Також знизилися ф’ючерси на S&P 500 та NASDAQ Composite — на 1,73% і 1,65% відповідно. Аналітики зазначають, що потрясіння на енергетичному ринку можуть посилити інфляційний тиск у США.

Ситуація на нафтовому ринку вже вплинула на вартість пального. За даними American Automobile Association, після перших ударів по Ірану 28 лютого середня ціна бензину у США в неділю досягла 3,45 долара за галон. Це приблизно на 16% більше, ніж тижнем раніше.

В адміністрації президента Дональд Трамп намагалися заспокоїти ринки. У неділю представники влади заявили, що військова операція проти Ірану, яку проводять США разом з Ізраїлем, не повинна спричинити довгострокових проблем із постачанням палива.

Як повідомляло раніше ForUa, Іран оголосив про блокаду Ормузької протоки: світовий енергетичний ринок під загрозою.