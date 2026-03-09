Трансатлантичне перемир’я: Китай очікує на прорив у відносинах із США

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив сподівання на успішний саміт між президентом США Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном, який відбудеться наприкінці березня – на початку квітня. Ван Ї підкреслив "хороші взаємовідносини" між лідерами двох країн, які, за його словами, створюють "важливу стратегічну гарантію" для китайсько-американських відносин, повідомляє Politico.

Міністр зазначив, що саміт, запланований на 31 березня – 2 квітня, може поліпшити часто напружені відносини між Пекіном і Вашингтоном. "Цей рік є великим роком для китайсько-американських відносин", – заявив він на пресконференції під час щорічного засідання китайського парламенту. Ван Ї додав, що Пекін хоче зробити 2026 рік "визначним роком здорового, стабільного та сталого розвитку відносин із США".

Коментарі міністра свідчать про те, що Китай розглядає майбутній саміт як ключовий для підтримання торговельного перемир’я після попередньої зустрічі Трампа і Сі у жовтні 2025 року в Південній Кореї. Тоді сторони домовилися про зниження мит на китайський імпорт у США в обмін на відновлення закупівель американських сільськогосподарських продуктів Китаєм та скасування обмежень на експорт важливих мінералів.фф

Як повідомляло раніше ForUa, Китай випередив США за кількістю доларових мільярдерів.