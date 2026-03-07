Китай випередив США за кількістю доларових мільярдерів

Китай випередив США в оновленому рейтингу країн за кількістю доларових мільярдерів Global Rich List 2026. Це випливає з доповіді китайської дослідницької організації Hurun Research Institute ("Хужунь").

За даними на січень, у списку вказано 726 нових учасників, 318 із них - громадяни Китаю.

"Хужунь" стверджує, що загальна кількість доларових мільярдерів у світі вперше перевищила поріг у 4 тис. і досягла 4020 осіб. У Китаї мешкає 1110 мільярдерів, що на 287 більше за попередній рік.

На другій позиції США, де їх 1000 (+130). Третє місце в Індії - 308 осіб (+24). За ними йдуть Німеччина, Велика Британія та Швейцарія. Росія посіла сьомий рядок рейтингу - 105 мільярдерів (+10). До десятки також увійшли Австралія, Сінгапур та Канада.

Найбагатшою людиною на планеті шостий рік поспіль залишається американський мільярдер Ілон Маск. Його статки становили $792 млрд.

У списку компаній-мільярдерів 114 репрезентують сферу розробки штучного інтелекту. 46 із них увійшли до ростера вперше, що робить ШІ найбільшим джерелом створення нових мільярдерів.