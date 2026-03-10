﻿
Свiт

Глава Пентагону Гегсет заявив, що США самі вирішать, коли буде перемога над Іраном

Міністр війни США Піт Геґсет заявив, що Сполучені Штати вже здобувають «беззаперечну» перемогу у війні проти Ірану.

Про це Геґсет сказав під час пресконференції в Пентагоні, повідомило New York Post.

«Ми перемагаємо завдяки переконливій та невпинній зосередженості на нашій меті», — наголосив очільник американського оборонного відомства.

Піт Геґсет нагадав, що цілями операції проти Ірану є знищення іранських ракетних арсеналів та пускових установок, позбавлення Тегерану здатності виробляти нові ракети, а також ліквідація військово-морського флоту і ядерної загрози.

«Ми не поступимося, доки ворог не буде повністю та рішуче розгромлений», — заявив Хегсет.

І наголосив, що Штати зроблять це «у свій час і на власний розсуд».

ForUA нагадує, 9 березня президент США Дональд Трамп у відповідь на запитання, чи очікує він на завершення військової операції в Ірані протягом найближчого тижня або кількох днів, відповів, що операція «може закінчитися скоро».

Корпус вартових Ісламської революції зі свого боку заявив, що «сам вирішить, коли завершиться війна», і пригрозив зупинити експорт нафти з регіону, якщо США та Ізраїль продовжать завдавати ударів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАПіт Гегсетвійськова операція проти Ірану
