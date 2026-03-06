Ціни на авіаквитки з Дубаю сягнули захмарних висот

Конфлікт на Близькому Сході підняв вартість авіаквитків у десятки разів. Ціни на авіаперельоти між Дубаєм та Кишиневом різко підскочили на тлі ескалації військового конфлікту на Близькому Сході, повідомляє bani.md.

За даними сайтів авіакомпаній, квиток в один бік на рейс авіакомпанії Flydubai на 11 березня, який триває 5 годин 30 хвилин, коштує близько €1 043 за пасажира в економ-класі. Зазвичай ціни на цьому напрямку становлять кількасот євро, а деякі пропозиції стартують від €250–400 залежно від періоду та часу бронювання.

Тим часом у авіакомпанії FlyOne ціна на квитки з Дубаю на 10 березня досягає близько €4 557, що у понад чотири рази більше тарифів Flydubai і майже вдесятеро перевищує звичайну вартість перельотів на цьому маршруті.

Різке підвищення тарифів пов’язане з бойовими діями у Перській затоці та обмеженням повітряного простору на Близькому Сході. Закриття або обмеження роботи великих авіаційних хабів у регіоні знизило транспортні потужності та призвело до підняття цін. Кілька авіакомпаній були змушені скасовувати рейси, оминати закриті повітряні простори та виконувати меншу кількість перельотів.

