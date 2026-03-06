﻿
Ціни на авіаквитки з Дубаю сягнули захмарних висот

Конфлікт на Близькому Сході підняв вартість авіаквитків у десятки разів. Ціни на авіаперельоти між Дубаєм та Кишиневом різко підскочили на тлі ескалації військового конфлікту на Близькому Сході, повідомляє bani.md.

За даними сайтів авіакомпаній, квиток в один бік на рейс авіакомпанії Flydubai на 11 березня, який триває 5 годин 30 хвилин, коштує близько €1 043 за пасажира в економ-класі. Зазвичай ціни на цьому напрямку становлять кількасот євро, а деякі пропозиції стартують від €250–400 залежно від періоду та часу бронювання.

Тим часом у авіакомпанії FlyOne ціна на квитки з Дубаю на 10 березня досягає близько €4 557, що у понад чотири рази більше тарифів Flydubai і майже вдесятеро перевищує звичайну вартість перельотів на цьому маршруті.

Різке підвищення тарифів пов’язане з бойовими діями у Перській затоці та обмеженням повітряного простору на Близькому Сході. Закриття або обмеження роботи великих авіаційних хабів у регіоні знизило транспортні потужності та призвело до підняття цін. Кілька авіакомпаній були змушені скасовувати рейси, оминати закриті повітряні простори та виконувати меншу кількість перельотів.

Як повідомляло раніше ForUa, після масованих атак ОАЕ готуються до військових дій проти Ірану .

 

 

 

 

