Влада Ісландії винесе питання вступу до Євросоюзу на референдум

В Ісландії планують провести референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Євросоюз. Голосування заплановане на 29 серпня. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністерки закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, громадяни мають вирішити, чи варто поновлювати переговорний процес щодо членства країни в ЄС.

Вона зазначила, що останні геополітичні зміни підштовхнули Ісландію до активнішого зближення з європейськими партнерами. Зокрема, на це вплинули торговельні обмеження, запроваджені президентом США Дональд Трамп, через які Сполучені Штати стали менш передбачуваним економічним партнером для островної держави.

"В інтересах Ісландії пришвидшити проведення голосування", — наголосила очільниця МЗС.

Чинний уряд, сформований проєвропейськими соціал-демократами, раніше обіцяв організувати такий референдум не пізніше 2027 року. Однак тепер влада вирішила винести це питання на розгляд громадян раніше.

Опитування громадської думки останніх років демонструють, що підтримка вступу до ЄС серед ісландців коливається на рівні близько 40%, а в деяких дослідженнях наближається до 50%.

Переговори про членство Ісландії в ЄС розпочалися ще у 2009 році після банківської кризи в країні, однак у 2015-му процес фактично був призупинений. Якщо виборці підтримають відновлення переговорів і вони завершаться успішно, громадянам доведеться вдруге проголосувати — уже безпосередньо щодо вступу до Євросоюзу.

Наразі Ісландія вже має доступ до внутрішнього ринку ЄС через угоди, подібно до Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн, які не входять до блоку.

Гуннарсдоттір також зазначила, що повноцінне членство дозволило б Ісландії приєднатися до численних угод про вільну торгівлю, які Євросоюз уклав з країнами по всьому світу. Це може бути особливо важливим для держави з населенням менш ніж 400 тисяч людей.

Водночас питання вступу залишається дискусійним. Серед найбільш чутливих тем — контроль над рибальськими ресурсами, які є ключовим сектором економіки поряд із туризмом і виробництвом алюмінію.

Економіка країни також характеризується циклічними підйомами та спадами, а рівень інфляції і процентні ставки часто перевищують середні показники в Європі. Це, на думку експертів, може підвищувати зацікавленість частини суспільства у можливому вступі до ЄС та переході на євро.