На Чернігівщині викрили схему ухилення від мобілізації

Правоохоронці повідомили про підозру президентці одного з навчальних закладів Чернігівської області, котра організувала фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків призовного віку, повідомляє ДБР.

Як зазначається, до штату закладу оформили майже 100 осіб на посади педагогічних працівників — це більш ніж удвічі перевищує кількість студентів.

Фактично ці люди не здійснювали жодної викладацької діяльності. Їх оформлювали, щоб створити підстави для безпідставної відстрочки від призову під час мобілізації як нібито працівників-педагогів.

За попередніми даними, за таке “працевлаштування” потрібно було заплатити від 4 тисяч доларів. Надалі формально оформлені “викладачі” щомісяця передавали від 20 до 30 тисяч грн, щоб залишатися у штаті та зберігати відстрочку.

Керівниці закладу повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Нині готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, а також осіб, які скористалися цією схемою.