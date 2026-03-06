Усик отримав несподіваний виклик від «короля» важкої ваги

Чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі Джей Опетая офіційно заявив про своє бажання вийти у ринг проти абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика. Непереможний австралієць вважає, що вже достатньо наблизився до рівня українського лідера, щоб скласти йому реальну конкуренцію.

У своєму інтерв'ю для Seconds Out 30-річний боксер не шкодував компліментів на адресу Усика, назвавши його «найкращим надважковаговиком світу» та «великим бійцем». Опетая підкреслив, що з величезною повагою ставиться до досягнень Олександра, зокрема до його домінування у крузервейті та перемог над зірками хевівейту.

Основні тези заяви Опетаї

Готовність до виклику: Джей підтвердив, що без вагань прийняв би бій проти володаря титулів WBC, WBA та IBF.

Професійне зростання: Австралієць зазначив, що раніше відчував певну дистанцію між собою та рівнем Усика, але зараз вважає, що цей розрив ліквідовано.

Цитата: «Я завжди відчував, що я трохи нижче, але досить близько — буквально на пару років позаду. Але тепер я тут, і якщо такий бій відбудеться...» — заявив Опетая.

Найближчі плани боксера

Поки розмови про мегафайт з Усиком залишаються на рівні перспектив, Джей Опетая готується до чергового захисту. Вже 8 березня він проведе поєдинок проти американця Брендона Глентона в рамках турніру Zuffa Boxing 04.

Для австралійця цей бій стане ще одним кроком до підтвердження статусу головного претендента на зустріч із легендарним українцем.