Поблизу стратегічного порту Джебель-Алі в Дубаї виявлено фрагменти безпілотника, що брав участь у нещодавній масштабній атаці Ірану на Об’єднані Арабські Емірати. На опублікованих кадрах чітко видно маркування «Герань-2» — саме під такою назвою Росія використовує іранські дрони-камікадзе «Shahed» у війні проти України.

Невдоволення російських туристів

Цікаво, що перші кадри з місця знахідки почали поширювати російські туристи, які відпочивали неподалік. Замість підтримки «союзника», очевидці висловили обурення. У соцмережах ширяться скарги на те, що вони «ледь не загинули від власної ж зброї». Росіяни нарікають на небезпеку, яку створюють поставки та технологічний обмін між Москвою та Тегераном для їхнього власного дозвілля за кордоном.

Обставини інциденту

За попередніми даними, дрон був успішно перехоплений та знищений системою ППО ОАЕ. Атака відбулася в рамках поточної ескалації на Близькому Сході, де проіранські сили дедалі частіше застосовують безпілотні апарати проти інфраструктурних об'єктів регіону.

Російський слід у «Shahed» стає системним

Це вже не перший випадок за останні дні, коли в іранському озброєнні знаходять російські компоненти або маркування:

2 березня: На Кіпрі, після атаки на британську авіабазу, в уламках іранського дрона знайшли російську радіоелектронну антену «Комета» .

Сьогодні: Пряме підтвердження використання маркування «Герань-2» за межами українського фронту.

Експерти зазначають, що такі знахідки підкреслюють глибоку інтеграцію військово-промислових комплексів РФ та Ірану. Тепер російські технології, випробувані в Україні, повертаються на Близький Схід, створюючи загрозу вже не лише регіональній стабільності, а й безпеці цивільних громадян, зокрема самих росіян.