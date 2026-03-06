Сніг зійшов разом з асфальтом: влада готує 52 мільярди на латання дорожньої мережі

Після трирічної паузи у капітальному відновленні дорожньої інфраструктури, питання стану автошляхів перейшло у критичну фазу. Станом на березень 2026 року, потреба у фінансуванні ремонтних робіт оцінюється у 52 мільярди гривень.

Відповідну заяву зробив Президент Володимир Зеленський за підсумками урядової наради. За його словами, стан доріг наразі є одним із найгостріших питань для держави.

Ключові тези щодо фінансування

Сума: Для проведення необхідних ремонтів потрібно 52 млрд грн.

Джерела коштів: Президент зазначив, що розуміння, звідки брати ресурси, вже є, проте конкретні механізми фінансування наразі не розголошуються.

Поточний стан: Значна частина покриття, зокрема об’єкти, збудовані до повномасштабного вторгнення, суттєво деградувала після зимового періоду.

Що вже робиться

Уряд уже розпочав перші кроки для стабілізації ситуації. Зокрема:

Перші виділення: Кабмін спрямував 12,6 млрд грн на утримання та розвиток дорожньої мережі. Масштаб робіт: З 1 березня стартували поточні ремонти. На першому етапі планується відновити понад 3,5 млн кв. м покриття на найбільш пріоритетних напрямках. Гарантійні зобов’язання: Агентство відновлення вимагає від підрядників, чиї об’єкти «зійшли разом зі снігом», виправляти дефекти в межах гарантійних термінів.

Ситуація ускладнюється тим, що Україна понад три роки фактично не проводила капітальних робіт через спрямування бюджетних коштів на потреби оборони. Наразі уряд шукає баланс між підтримкою фронту та відновленням логістичних шляхів, які є критично важливими для економіки та військових перевезень.