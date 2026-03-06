США ризикують втратити понад 2000 пускових шахт для ракет «Томагавк»

Військово-морські сили США можуть зіткнутися зі значним скороченням ракетного потенціалу свого флоту. Через списання старих підводних човнів і крейсерів до 2030 року американський флот ризикує втратити близько 2080 пускових установок для ракет. Водночас реалізацію програм із заміни цих кораблів ускладнюють затримки у виробництві та обмежені можливості суднобудівної галузі, пише Focus.

Однією з головних проблем є майбутнє виведення зі складу флоту чотирьох підводних човнів класу Ohio-class submarine типу SSGN, яке має відбутися до 2027 року. Разом із запланованим списанням ракетних крейсерів класу Ticonderoga-class cruiser до 2030 року це призведе до значної втрати пускових шахт, які використовуються, зокрема, для запуску крилатих ракет Tomahawk.

Проблему ускладнює те, що нові платформи, покликані замінити застарілі кораблі, не будуть готові вчасно. Зокрема, програма будівництва підводних човнів класу Columbia-class submarine стикається із затримками та перевищенням бюджету.

Перший човен цього типу планували передати флоту раніше, однак тепер його введення в експлуатацію очікується щонайменше на рік пізніше запланованого терміну. Також його вартість уже перевищує попередні оцінки на кілька сотень мільйонів доларів. Загальна вартість програми оцінюється приблизно у 130 млрд доларів за будівництво дванадцяти субмарин.

Додатковою проблемою є стан американської суднобудівної індустрії. З часів Війна в Перській затоці її виробничі потужності скоротилися приблизно на 30%. Нестача кваліфікованих працівників та перебої у ланцюгах постачання також уповільнюють реалізацію проєктів.

За наявними даними, з 2022 року ВМС США виробляють приблизно 1,2 підводного човна на рік, хоча план передбачає будівництво двох. Через це перша субмарина класу Columbia, ймовірно, буде передана флоту не раніше 2028 року.

Колишній офіцер спецпідрозділів і оборонний аналітик Стів Балестрієрі вважає, що США варто тимчасово продовжити термін служби підводних човнів класу Ohio, вік яких уже становить приблизно 40–45 років.

На його думку, це дозволило б уникнути різкого скорочення бойових можливостей флоту, поки американська промисловість не зможе повністю компенсувати втрату кораблів.

В іншому разі, попереджає експерт, США ризикують отримати серйозну прогалину як у сфері ядерного стримування, так і в можливостях нанесення високоточних ударів — особливо в умовах зростання напруженості та ймовірності конфлікту в Тихоокеанському регіоні.