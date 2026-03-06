﻿
Проблему судноплавства в Ормузькій протоці вирішили, – Трамп

Президент СШАДональд Трамп заявив, що проблема судноплавства через Ормузьку протоку вже вирішена. Про це глава Білого дому повідомив в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Вона вже вирішена. Ми знищили їх (Ірану, — Ред.) Військово-морські сили", — процитувала кореспондентка президента США в ефірі телеканалу. 

Раніше вона поговорила з американським лідером по телефону.

Як пише CNN, посилаючись на незалежного нафтового аналітика, радника Gulf Oil Тома Клоза, роздрібні ціни на газ у США, які вже зросли на 34 центи за галон з початку війни на Близькому Сході, можуть підвищитись до 3,90 долара за галон наприкінці цього місяця.

Аналітик, який правильно передбачив у неділю, що газ зростатиме від 5 до 10 центів на день під час війни з Іраном, сказав, що вважає практично напевно, що середня ціна досягне 3,50 долара за галон до початку наступного тижня, порівняно із середнім показником у п'ятницю в 3,32 долара за галон. 

"Клоза вважає, що ціни на газ можуть досягти $3,90 за галон вже наступного тижня, припускаючи, що бойові дії з Іраном не припиняться до цього, і Ормузька протока не відкриється знову", — додав CNN.

ForUA нагадує, внаслідок конфлікту зросли ціни на нафту, оскільки Перська затока є одним з головних нафтовидобувних регіонів у світі, а через Ормузьку протоку, що знаходиться поруч, проходить близько 20% всіх світових поставок сирої нафти.

