Невдала дипломатія Зеленського об’єднала Брюссель, Орбана та його опонента

Європейська комісія розкритикувала заяву Володимир Зеленський щодо можливості передати українським військовим адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбан. У Брюсселі назвали такі формулювання неприйнятними.

Про це 6 березня повідомив заступник речника Єврокомісії Олоф Гілл, передає Euractiv.

За словами представника Єврокомісії, у Брюсселі вважають неприпустимими будь-які погрози на адресу держав-членів Європейського Союзу.

«Зокрема щодо коментарів президента Зеленського: ми, як Європейська комісія, чітко заявляємо, що такі формулювання неприйнятні. Не повинно бути погроз щодо держав-членів ЄС», — сказав Гілл.

Він додав, що Єврокомісія намагається знизити напруженість у дискусії. За його словами, Брюссель веде активні переговори з усіма сторонами, щоб знайти вихід із ситуації.

Заява Зеленського пролунала 5 березня під час брифінгу після наради за участю уряду та Офісу президента. Президент висловив сподівання, що одна людина в ЄС не блокуватиме пакет допомоги Україні обсягом 90 млрд євро.

«Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш із цієї суми, і українські воїни отримають зброю. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам. Нехай вони дзвонять і спілкуються з ним своєю мовою», — сказав Зеленський.

Хоча президент прямо не назвав прізвища, йшлося про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує рішення, домагаючись від України відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом Нафтопровід «Дружба».

Заява спричинила резонанс в Угорщині. Лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за слова, які він назвав погрозою угорському прем’єру.

Сам Орбан того ж дня заявив, що Будапешт змусить Київ відновити транзит нафти пошкодженим трубопроводом «Дружба», і зробить це «силою». У ніч на 6 березня в Угорщині також затримали автомобілі з інкасаторами державного Ощадбанк, які перевозили значні обсяги валюти та золота.

Крім того, 6 березня стало відомо, що Угорщина висунула Україні нову вимогу: або відновити транзит нафти через «Дружбу», або допустити угорських представників для перевірки технічного стану трубопроводу. У разі відмови Орбан пригрозив зупинити транзит важливих для України товарів.