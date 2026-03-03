ОАЕ і Катар формують коаліцію для тиску на Трампа

Об’єднані Арабські Емірати та Катар прагнуть створити широку коаліцію для якнайшвидшого дипломатичного врегулювання конфлікту з Іран, щоб запобігти ескалації в регіоні та стабілізувати ринок енергоносіїв, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, ОАЕ і Катар ведуть переговори зі своїми союзниками, щоб переконати президента Дональд Трамп обрати дипломатичне врегулювання конфлікту замість військової операції.

Експерти Катару попереджають, що ціни на природний газ можуть різко зрости, якщо судноплавні шляхи в регіоні залишатимуться порушеними. Уже після атак іранських дронів на найбільший у світі експортний об’єкт зі скрапленого газу виробництво було зупинене, що призвело до зростання цін у Європі більш ніж на 50%.

Крім дипломатичних зусиль, країни посилюють власні системи протиповітряної оборони. За словами джерел, уряди ОАЕ і Катару сумніваються, що Трамп найближчим часом припинить військову операцію проти Ірану.

Зокрема, ОАЕ звернулися до союзників із проханням допомогти посилити ППО середньої дальності, а Катар — у протидії атакам безпілотників, які виявилися серйознішою загрозою, ніж балістичні ракети. За даними агентства, запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot у Катарі вистачить на чотири дні при поточному рівні використання.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.