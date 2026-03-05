﻿
Полiтика

Зеленський не виявляє достатньої готовності до укладення мирної угоди, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Владімір Путін нібито готовий завершити війну, проте перешкодою для мирної угоди є позиція українського президента Володимира Зеленського.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Politico, коментуючи хід переговорів щодо завершення російсько-українського конфлікту.

За словами американського президента, переговорний процес триває, однак, на його думку, саме Зеленський не виявляє достатньої готовності до укладення угоди.

«Зеленський повинен взятися за справу й укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду», — заявив Трамп.

На уточнення журналістів, що саме заважає українському лідеру погодитися на мир, президент США не навів детальних пояснень, але наголосив, що Зеленський нібито не демонструє достатньої готовності до компромісів.

«Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У вас немає козирів. А тепер у нього їх ще менше», — додав Трамп.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

мирна угодаВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфТрамп Дональд
