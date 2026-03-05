Реєстрація на НМТ-2026 розпочалася: як подати заявку через Дію

Сьогодні в Україні офіційно стартував процес реєстрації для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ). Абітурієнти вже можуть створювати персональні кабінети та подавати документи для вступу до закладів вищої освіти.

Як зареєструватися

Реєстрація проходить в онлайн-форматі на офіційному порталі Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Головною особливістю цього року стала можливість подати заявку «у кілька кліків» за допомогою застосунку Дія.

Для швидкої реєстрації вступникам знадобляться:

Смартфон із встановленим застосунком Дія.

Активований Дія.Підпис (для його створення смартфон повинен підтримувати технологію NFC).

Вхід до персонального кабінету учасника НМТ надалі також здійснюватиметься за допомогою електронного підпису, що значно підвищує рівень безпеки даних.

Графік проведення тестування

Цьогорічна вступна кампанія розділена на два основні етапи:

Сесія Дані проведення Основна сесія 20 травня – 25 червня 2026 року Додаткова сесія 17 – 24 липня 2026 року

Абітурієнтам рекомендується не зволікати з реєстрацією, щоб вчасно виправити можливі помилки в документах та обрати зручне місто для складання іспиту.