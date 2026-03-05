Російська нафта, що йшла до Азії, раптово повернула до Індії

Два нафтових російських танкери, які йшли курсом на Східну Азію, розвернулися та направилися до Індії. Це свідчить про те, що в Нью-Делі почали охочіше приймати сиру нафту на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що на російських танкерах, що прямують до Індії, може бути близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals.

Нафта Urals, яка завантажується в Балтійському та Чорному морях, раніше була дуже популярною серед індійських нафтопереробних заводів, але цього року потоки різко сповільнилися через тиск США.

Портовий агент зазначає, що Odune, судно типу Suezmax з 730 000 барелів нафти, прибуло до Парадіпа на східному узбережжі Індії 4 березня. Хоча неясно, чи його вже розвантажили.

Тим часом Matari, судно типу Aframax з понад 700 тис. барелів нафти, має прибути до Вадінара на заході Індії 5 березня.

– Індійські нафтопереробні заводи, побоюючись ускладнення торговельних переговорів з Вашингтоном, останніми тижнями скоротили закупівлі російської нафти. Це змусило Москву шукати покупців у Китаї. Однак війна на Близькому Сході та фактичне закриття Ормузької протоки зараз підвищують ризик дефіциту сирої нафти, і переробники в південноазійській країні, схоже, повертаються до російських барелів, – зауважують у виданні.

Журналісти попереджають, що пункт призначення ще може змінитися. Водночас відстеження суден показує, що уже третій танкер подав сигнали з Аравійського моря про різкий поворот у напрямку Індії. На його борту близько 730 тис. барелів нафти марки Уралс.

Усі три судна — Odune, Matari та Indri, — були санкціоновані Великою Британією та Євросоюзом минулого року.