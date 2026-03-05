Навколо «Дружби»: Відновлення постачання нафти є фактичною підтримкою агресора та амбіцій окремих європолітиків, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив проти ідеї відновлення пошкодженого нафтопроводу "Дружба", наголосивши на неприпустимості транзиту російських енергоресурсів під час війни.

Під час брифінгу 5 березня за підсумками засідання уряду голова держави підкреслив, що Україна довела свою надійність як партнер і не потребує принизливих перевірок стану інфраструктури з боку окремих лідерів ЄС.

Коментуючи вимоги прем’єр-міністрів Угорщини та Словаччини, Віктора Орбана та Роберта Фіцо, президент провів паралель із закупівлею зброї. Він нагадав, що коли Україна просила ракети для систем Patriot, а один із лідерів заявив про їх дефіцит на складах, Київ повірив на слово без жодних інспекцій.

"І я щось не пам’ятаю, щоб я йому сказав: "Так? А можна я тоді приїду до тебе, в незалежну державу, зайду на склад і перевірю, чи ти мені сказав правду або ні?" Я так не сказав, тому що треба поважати одне одного. У нас незалежна держава", — заявив Зеленський.

Президент акцентував на тому, що відновлення постачання є фактичною підтримкою агресора та політичних амбіцій окремих європейських політиків. За його словами, ситуація виглядає абсурдно:

"Вони нас вбивають, а ми маємо дати нафту Орбану, бо він, бідненький, без цієї нафти не може виграти вибори".

Попри принципову позицію, питання залишається в площині фінансового виживання країни. Оскільки відмова від відновлення нафтопроводу блокує отримання критично важливого кредиту від ЄС у розмірі €90 млрд, Зеленський припустив, що протягом півтора місяця ремонтні роботи на "Дружбі" все ж можуть бути розпочаті задля розблокування допомоги.

Як повідомляв ForUA, Україна запропонувала премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо конкретні дати для візиту в Україну — 6 або 9 березня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що переговори мають відбутися саме в Україні, оскільки тут розташована інфраструктура нафтопродукту. Він закликав до прямого діалогу замість публічних дискусій.

5 березня стало відомо, що перш ніж зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче скоординувати з ЄК позицію Словаччини щодо транзиту нафти з РФ через Україну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готується силою прорвати українську нафтову блокаду через припинення постачання енергоресурсу трубопроводом "Дружба" після російської атаки.