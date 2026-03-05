﻿
В Україні розпочалися ямкові ремонти доріг - деталі

В Україні розпочато ямкові ремонти дорожнього покриття на міжнародних та національних трасах. Завершити роботи планується до 1 червня 2026 року, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, йдеться про базовий ремонт для забезпечення безпеки та проїзності трас, включно з прифронтовими регіонами. Погодні умови дозволяють працювати ремонтним бригадам.

Для фінансування ямкових ремонтів у прифронтових регіонах додатково виділено три мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету. Одночасно ремонти проводитимуться на автошляхах з високою інтенсивністю руху.

Прем’єр підкреслила, що дороги є важливими не лише для цивільного транспорту, а й для ефективної логістики Сил оборони, евакуації поранених та забезпечення економіки й життя громад.

Як повідомляло раніше ForUa, Уряд прискорює облаштування доріг захистом від БПЛА.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

